Ausblick: Der DAX bewege sich sowohl im großen Bild seit Anfang Juni als auch untergeordnet in den vergangenen Handelstagen seitwärts. Im Fokus stehe der Widerstandsbereich um 13.300 Punkte.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über den Widerstand bei 13.300 Punkten ansteigen und pralle letztendlich wieder nachunten ab, um die zahlreichen unteren Gaps anzulaufen. Das nächste Gap auf der Unterseite befinde sich bei 12.600 Punkten und damit etwas unter der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals und dem 50er EMA. Gelinge den Bären der Durchbruch aus dem steigenden Trendkanal nach unten, wäre die nächste Auffangmarke im Bereich von 12.460 Punkten am 200ere EMA zu sehen. Etwas darunter befinde sich das zweite offene Gap bei 12.330 Punkten.



Die Long-Szenarien: Die Bullen könnten den Widerstand im Bereich von 13.300 Punkten überwinden und sich damit Raum bis 13.500 Punkte verschaffen. Bei 13.500 Punkten befinde sich das letzte offene Gap auf der Oberseite, welches bei einem Durchbruch als Kursziel der Bullen dienen könnte. (24.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit fast zwei Wochen seitwärts in einer engen Handelsspanne von etwa 13.000 Punkten auf der Unterseite und 13.300 Punkten auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mehrmalige Angriffe der Bullen auf den massiven Widerstandsbereich bei 13.200 bis 13.300 Punkten seien von den Bären bisher immer wieder zurückgewiesen worden. Am Vortag sei der DAX mit einer bearishen Tageskerze bei 13.126 Punkten aus dem Handel gegangen, zeige sich vorbörslich am Dienstagmorgen aber wieder höher im Bereich von 13.260 Punkten. Der DAX könnte zur Börseneröffnung mit einem Gap-Up in den Handel starten. Ob aber ein Durchbruch nach oben über den Widerstandsbereich gelinge, bleibe abzuwarten