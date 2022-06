Bei 14.600 Punkten habe der DAX im April und im Mai ein Verlaufshoch erklommen. Würden die Bullen am Ruder bleiben, rücke jetzt als nächstes der Widerstand bei 14.925 Punkten (März-Hoch) in den Fokus.



Der DAX habe sich in den vergangenen Wochen merklich stabilisiert. Werde die 14.600-Punkte-Marke nachhaltig überwunden, biete sich ein Einstieg auf der Long-Seite an.



Der DAX sei am Pfingstmontag im dünnen Feiertagshandel auf ein Hoch seit Ende März gestiegen, so Andreas deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit Rückenwind von den Asien-Börsen sei der deutsche Leitindex um 1% gestiegen und habe den wichtigen Widerstand bei 14.600 Punkten überwunden. Sei das Break nachhaltig, könnte schon bald der nächste Widerstand fallen. Als Treiber hätten zu Wochenbeginn v.a. nachlassende Corona-Restriktionen in der chinesischen Metropole Peking gegolten. Ebenfalls genannt worden seien verbesserte Wirtschaftsdaten aus China. Dort habe sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai etwas aufgehellt. Diese Themen hätten in Fernost bereits für steigende Kurse gesorgt, auch wenn am Freitagabend an der Wall Street die Vorzeichen aus Sorge vor steigenden Zinsen wieder negativ gewesen seien. Mittlerweile seien allerdings die US-Futures wieder etwas angezogen.