Paris (www.aktiencheck.de) - Das war eine verrückte DAX-Woche mit logischem Ausgang, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in der Tat nach längerem Zögern noch das 2. Standbein einer größeren Korrektur unter 15.309 ausbilden können. Dabei sei der 7-monatige Aufwärtstrend und die bullisch zum DAX stehende "Ichimoku"-Wolke erreicht worden. Der Konter am Freitag habe dann großartig gesessen, eine Meisterleistung des federführenden DAX-Investors.



Es liege ein 2 Kerzen Kaufsignal im DAX-Tageskerzenchart vor und das nach dem zweiten "Supercooler" bei 15.309. Das Signal werde nur unter 15.300 aufgehoben. Der FDAX konsolidiere seit zehn Stunden unter der Horizontalen 15.693 (XDAX 15.709) und könnte sich bis 15.575/15.550 (Doppel-PP) mit einen Pullback zeigen. Das bedeute für den DAX ein potenzielles Tagestief zwischen 15.590/15.575, da der DAX 15 Punkte über dem FDAX takte. Selbst ein Pullback bis 15.460/15.420 würde hier noch nichts kaputt machen, was Freitag resolut aufgebaut worden sei. Sehe man zur Oberseite: Der DAX-Abwärtstrend der letzten Wochen sei bei ca. 15700 verlaufend intakt. (12.07.2021/ac/a/m)



