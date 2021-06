Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kommt seit 19. April nicht weiter, der Index baut eine Überhitzung ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die DAX-Horizontale bei 15.502 könne weiterhin als Entscheidungshilfe genutzt werden. Diese Unterstützung habe auch gestern gewirkt, wenngleich sich die Kauflaune in Grenzen gehalten habe.



Über 15.502 besitze der DAX Aufwärtschancen. Unter 15.502/15.477 würden Abwärtsrisiken überwiegen. Der 2. große Verfallstermin für Derivate gewinne nun Tag für Tag mehr Einfluss. Dieser Termin stehe nächste Woche Freitag, am 18. Juni an. Ein letztes oberes DAX-Frühjahrsziel leite die BNP Paribas weiterhin bei 15.941 ab. Der DAX müsse sich aber beeilen, denn das Frühjahr ende am 20. Juni, für die Börse schon am 18. Juni. DAX Widerstand biete die Horizontale bei 15.638. Über 15.638 bekomme der DAX Anstiegschancen bis zu den Zielen 15.732 (ATH) und 15.770 (FDAX R3) und ggf. 15.825 (obere Trendkanalbegrenzung des Frühjahres). (11.06.2021/ac/a/m)



