Der DAX sei heute Morgen bei 12.050 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 54 Punkte über dem TS/WS von Freitagabend und 114 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen gestartet.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index bis in den Bereich der 12.090/100 Punkte zu schieben. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte er im Nachgang dessen dann die 12.118/20, die 12.133/35 und dann die 12.148/50 Punkte erreichen. Gehe es heute über die 12.148/50 Punkte, so könnte er dann die 12.164/67, die 12.173/75 und dann die 12.182/84 bzw. die 12.192/94 Punkte erreichen. Laufe der DAX bis 12.182/94 Punkte, so wäre es hier denkbar, dass der DAX seine Aufwärtsbewegung beenden könnte, bzw. er mehrere Anläufe benötige, sich über diese Marken zu schieben.



Schaffe es der DAX heute, die 12.194 Punkte zu überwinden, so könnte er dann die 12.200/04, die 12.212/15 und dann die 12.222/24 Punkte anlaufen. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen wäre auch ein Erreichen der 12.232/34 und der 12.238/41 Punkte denkbar. Das wäre aber das Maximale, was die Experten dem Index heute auf der Oberseite zutrauen würden.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.090/100 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst an die 12.085/82, die 12.070/67 und dann bis an die 12.054/52 Punkte gehen könnten. Würden im Bereich der 12.054/52 Punkte keine Erholungen einsetzen, so wäre mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, die bis 12.038/35, 12.020/17 und dann weiter bis 11.995/92 Punkte gehen könnten. Rutsche der DAX unter die 11.992 Punkte, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen und die 11.970/67, die 11.953/50, die 11.933/30 Punkte und dann das TT von Freitag erreichen könnte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.044/73/80 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.101/32/61 als auch bei 12.197 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.33/22Punkten als auch bei 11.987/76/63/50/39/22/11 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.879/66 als auch bei 11.823 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.148 (12.178) bis 12.084 (12.048) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (14.08.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitagmorgen bei 11.936 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels habe der Index zunächst sein TT bei 11.918 Punkten formatiert. Das seien noch einmal 30 Punkte weniger als Tags zuvor gewesen. Hier hätten allerdings die Bullen zugegriffen und den DAX in dynamischen Impulsen an die 12.000 Punkte-Marke geschoben. Diese Bewegung sei im Nachgang wieder abverkauft worden und der DAX habe bis in den Bereich der 11.940/35 Punkte zurückgesetzt, wo es neues Kaufinteresse gegeben habe. Dieses sei dann auch ausgeprägt gewesen. Der Index habe bis Xetra-Schluss über die 12.000 Punkte steigen können, habe es allerdings nicht geschafft, einen positiven Schlusskurs zu formatieren. Nachbörslich sei es zunächst in einer engen Box seitwärts und zum Handelsschluss wieder unter die 12.000 Punkte gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.034/36 Punkte weiter bis in den Bereich der 12.048/51 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden, das Setup habe optimal gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 11.928/25 Punkte knapp an die nächste Marke bei 11.917/14 Punkten gegangen. Hier habe 1 Punkt gefehlt.Chartcheck:Der DAX habe am Freitag zunächst konsolidiert. Er habe sich zwar über die 12.000 Punkte schieben können, sei aber nicht wesentlich weiter gekommen. Die Bewegung an die 12.048 Punkte habe keine Substanz gehabt. Heute Morgen seien die Vorgaben positiv, eine übergeordnete Erholung denkbar. Der DAX müsse heute zunächst den Bereich bei 12.085/100 Punkte überwinden. Dieser Bereich sei in den letzten Handelstagen immer eine gute US gewesen, die mehrfach gehalten habe. Jetzt sei dieser Bereich ein massiver Widerstand. Erholungen könnten bereits hier beendet sein. Sollte der DAX dies 12.100 Punkte überwinden, so könnte er dann übergeordnet bis in den Bereich der 12.180/190 Punkte steigen. Hier warte der nächste WS-Bereich.Ausblick für den heutigen Handelstag: