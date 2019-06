Ende der Woche stehe am Terminmarkt der dreifache Hexensabbat an. Dieser Termin finde viermal im Jahr statt. An diesem Tag würden an der Terminbörse Eurex Futures und Optionen auf die Europäischen Indices verfallen. Eine höhere Volatilität als gestern werde in dieser Woche sehr wahrscheinlich noch folgen.



Die Long-Szenarien: Um ein neues Kaufsignal zu generieren, wäre ein Tagesschlusskurs über der 12.200-Punkte-Marke nötig. Nach Aktivierung könnte ein dynamischer Anstieg bis zur 12.400-Punkte-Marke erfolgen. Größeres Verkaufsinteresse der Marktteilnehmer dürfte ab 12.600 Punkten vorhanden sein. Ein Anstieg auf Wochenschlusskursbasis über 12.600 Punkte würde ein Kursziel an der 13.000-Punkte-Marke aktivieren.



Die Short-Szenarien: Unterhalb der 12.200-Punkte-Marke würden die Bullen ein Korrekturziel bei rund 11.850 Punkten verfolgen. Auf diesem Kursniveau könnte sich dann die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Für ein größeres Rückschlagspotenzial müsste der Index deutlich unter die 11.800-Punkte-Marke fallen. (18.06.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte in der vergangenen Woche das Kursziel an der 12.200-Punkte-Marke abarbeiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch für ein nachhaltiges Kaufsignal habe die Kraft der Bullen nicht gereicht. Der zweite Anlauf auf die 12.200-Punkte-Marke habe in der vergangenen Woche bei genau diesem Kursniveau geendet. In dieser Woche hätten die Bullen bisher das Nachsehen, denn der Deutsche Aktienindex habe gestern wieder unter der 12.100-Punkte-Marke geschlossen. Somit notiere der DAX wieder unter der bereits zuvor gebrochenen Abwärtstrendlinie. Die Kurslücke bei 12.050 Punkten sei bereits in der vergangenen Woche geschlossen worden.