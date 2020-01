Bleibe das Gap in dieser Woche weiter offen, dann sollte spätestens in der kommenden Woche ein dynamischer Aufwärtsimpuls starten. Denn viele Marktteilnehmer würden noch den Gap-Close bzw. den Test der steilen Aufwärtstrendlinie bei rund 13.320 Punkten erwarten.



Die Long-Szenarien: Der DAX bleibe weiterhin bullish, solange die 13.300-Punkte-Marke nicht verletzt werde. Die Aufwärtsziele lägen bei 13.600 Punkten bzw. bei 14.000 Punkten, falls der Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über der 13.600-Punkte-Marke gelingen sollte.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 13.300 Punkte dürfte die Bullen dagegen in Bedrängnis bringen. Sollte dann der Index am darauffolgenden Tagen auch noch die 13.200-Punkte-Marke durchbrechen, würde ein frisches Verkaufssignal entstehen. Die Korrekturziele lägen in diesem Fall zunächst bei 12.950 Punkten. Ein Tagesschlusskurs unter 12.950 Punkte würde einen Rücksetzer bis ca. 12.600 Punkte unterstützen. (22.01.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegt sich seit Tagen in einer engen Handelsspanne, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Allzeithoch bei 13.596 Punkten wolle jedoch einfach nicht fallen. Doch in letzten Tagen habe es zwei bullische Konter nach einer schwächeren Eröffnung gegeben. Gestern habe der Index sogar nahe seinem Tageshoch bei 13.555 Punkten schließen können. Das aktuelle Verlaufshoch nach dem Tief im August bei 11.266 Punkten sei gestern bei 13.560 Punkten markiert worden. Das Gap vom 9. Januar bei 13.320 Punkten sei weiterhin offen und stelle eine wichtige Unterstützung dar. Denn die steile Aufwärtstrendlinie, die seit dem August-Tief bestehe, verlaufe in den nächsten Tagen in der Höhe dieser Gapkante.