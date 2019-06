Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch schwankte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) teilweise deutlich, oftmals ohne dass die Kursausschläge mit konkreten News oder Events in Einklang gebracht werden konnten, so die Analysten der Helaba.



Der Kampf um die psychologisch wichtige 12.000er Marke habe sicherlich eine Rolle gespielt, andere Faktoren wie beispielsweise Portfolioanpassen nach dem zuletzt vollzogenen "Short-Squeeze" könnten ebenfalls angeführt werden. Während die Nachrichtenlage mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China relativ dünn ausgefallen sei, sei bekannt geworden, dass es bei den Zollgesprächen zwischen den USA und Mexiko zu keiner Einigung gekommen sei. Auch die FED habe den Zollstreit im Blick. FED-Chef Powell habe eine angemessene Reaktion auf die Auswirkungen des Handelsstreits angekündigt, um den Aufschwung zu stützen. In der Erklärung zum Zinskurs hätten beschreibende Worte gefehlt. Einmal mehr habe auch Italien im Fokus gestanden. Insbesondere nachdem die EU-Kommission dem Land angesichts eines steigenden Schuldenbergs mit einem Strafverfahren gedroht habe.



Gestern sei es dem DAX nur temporär gelungen, sich etwas deutlicher von der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagelinie (11.962) nach oben abzusetzen. Zudem sei der Index auf Schlusskursbasis nicht in der Lage gewesen, die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.020) sowie den 21-Tagedurchschnitt (12.017) zu überbieten. Insofern könne für den deutschen Leitindex, trotz der zunächst erfolgreichen Verteidigung der 100- und 200-Tagelinien und der anschließenden Erholung, aus charttechnischer Sicht keine grundsätzliche Entwarnung ausgesprochen werden. Diese These werde auch von der weiterhin angespannten, strukturellen Konstellation der DAX-Werte untermauert. Lediglich zehn Titel würden ein RSI (nach Levi auf Tagesbasis) mit einem Wert von mehr als 1 aufweisen, jeweils 67 Prozent befänden sich in einem tertiären- und sekundären Abwärtstrend. Die bereits erwähnte 55-Tagelinie stelle einen ersten, wichtigen Support dar. (06.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >