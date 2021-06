Ausblick: Die Käufer seien nun wieder deutlich im Vorteil. Einn eues Allzeithoch über 15.802 Punkte dürfte nur mehr eine Frage der Zeit sein. Eventuell werde in dieser Woche sogar die runde 16.000 Punkte-Marke erreicht.



Die Long-Szenarien: Nach einem Anstieg über 15.750 Punkte wäre der Weg frei bis zur runden 16.000 Punkte-Marke. An dieser Schwelle könnten zunächst Gewinnmitnahmen erfolgen. Doch das sei nicht in Stein gemeißelt. Eventuell steige der DAX auch direkt auf 16.250 Punkte weiter an.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 15.300 Punkte dürfte zu einem schnellen Rücklauf bis 15.000 Punkte führen. Auf diesem Kursniveau könnte sich dann das Blatt jedoch wieder zugunsten der Käufer drehen. Ein Tagesschlusskurs unter 15.000 Punkte würde jedoch ein größeres Verkaufssignal auslösen. (23.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte in dieser Woche ein sehr bullisches Reversal am EMA50 im Tageschart ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Umkehrkerze sei zu Beginn der Woche aufs Parkett gezaubert worden. Gestern seien weitere Käufe erfolgt, sodass der Index deutlich über der 15.600 Punkte-Marke habe schließen können. Das Tagestief habe bei 15.518 Punkten gelegen. Es würden nun wieder weniger als 200 Punkte fehlen, um ein neues Allzeithoch zu markieren. In der vergangenen Woche habe der Index zeitweise die 15.800 Punkte-Marke hinter sich lassen können. Durch das bullische Reversal am EMA50 sei das Chartbild wieder komplett positiv.