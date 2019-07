Ausblick: Noch sei die Korrektur beim DAX nicht überstanden und Rückschlagspotenzial vorhanden. Sollten die früheren Jahreshochs jedoch überschritten werden, könnten sich die Bullen direkt zurückmelden.



Die Long-Szenarien: Bei einem direkten Ausbruch über 12.438 und 12.456 Punkte wäre den Bullen ein kurzfristiger Befreiungsschlag gelungen und mit einem Schließen des Abwärtsgaps vom Dienstag zu rechnen. In der Folge könnte der Wert erneut bis 12.597 Punkte und darüber bereits bis 12.656 Punkte steigen. Sollte auch diese Marke überschritten werden, dürfte die Rally bis 12.750 Punkte führen. Auf diesem Niveau wäre allerdings mit einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 12.350 Punkte zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Setze der Index dagegen unter das gestrige Tief bei 12.307 Punkten zurück, wäre die 12.350 Punkte-Marke nachhaltig gebrochen. In diesem Fall sollte man mit einer weiteren steilen Abwärtswelle bis 12.200 Punkte rechnen. Auf diesem Niveau könnte sich eine Bodenbildung und ein weiterer impulsiver Anstieg in Richtung des neuen Jahreshochs anschließen. Unterhalb der Marke wäre den Bären dagegen ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 11.987 Punkten gelungen. (12.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem fulminanten Ausbruch über das Widerstandscluster um 12.456 Punkte sprang der DAX im Rahmen seines mittelfristigen Aufwärtstrends Anfang Juli direkt über die Hürde bei 12.597 Punkten und erreichte in der Spitze ein neues Jahreshoch bei 12.656 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf diesem Niveau habe zunächst eine moderate Gegenbewegung eingesetzt, die sich allerdings mit dem Bruch der steilen, kurzfristigen Aufwärtstrendlinie in dieser Woche deutlich beschleunigt habe. In der Folge sei der Index unter die Unterstützungen um 12.456 Punkte zurückgefallen und habe die Haltemarke bei 12.350 Punkten erreicht. Diese sei zuletzt hart umkämpft gewesen, habe jedoch im gestrigen Handel vorerst nicht verteidigt werden können.