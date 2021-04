Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rückblende: In den ersten Monaten des Jahres sollte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Ziel von "15.000 Punkten plus" erreichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Während sie auf den ersten Metern des Jahres 2021 also optimistischer als der Konsens gewesen seien, seien sie für den weiteren Jahresverlauf zurückhaltender als die Mehrheit der Marktteilnehmer. Zwar gelte in absoluter Schlagdistanz zum bisherigen Rekordlevel von 15.312 Punkten mehr denn je das klassische "the trend is your friend", doch die bisher so konstruktive Saisonalität könnte sich ab Mai als Hemmschuh erweisen. So mahne der Verlaufsvergleich zwischen der aktuellen Kurserholung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der Rally von 2009/2010 vor einer deutlichen Korrektur im Mai. 2010 habe sich daran eine schwierige Investmentphase in Form eines volatilen Sägezahnmarktes angeschlossen, welche bis in den Herbst angedauert habe. Der typische Verlauf des "1er- Jahres" schlage in die gleiche Kerbe: Auf einen zyklischen Hochpunkt per Anfang Mai folge bis zum Monatsultimo September/Oktober eine deutliche Korrektur. Selbst die Blaupause des "US-Nachwahljahres" warne vor Rückschlaggefahren im 3. Quartal. Deshalb sollten Anleger das bisherige Jahresplus von gut 11% keinesfalls auf das Gesamtjahr hochrechnen. Vielmehr drohe das (Rest-)Jahr nicht so glatt durchzulaufen wie das 1. Quartal 2021.Die sich verschlechternden zyklischen Rahmenbedingungen sollten Investoren nutzen, um sich intensiv mit dem Money Management auseinanderzusetzen. Diese Herangehensweise passe zudem sehr gut zu der zuletzt zu verzeichnenden nachösterlichen DAX-Ruhe. Schließlich hätten die deutschen Standardwerte in den letzten Handelstagen sehr geringe Tagesschwankungsbreiten von zum Teil unter 100 Punkten verzeichnet. Das Aktienbarometer habe zuletzt eine Reihe von Aufwärtskurslücken gerissen, deren untere Gapkanten fortan als Unterstützungen fungieren würden. Bei 15.111/14.845/14.621 Punkten bestünden demnach die entsprechenden Rückzugslinien. Die mittlere Marke harmoniere dabei recht gut mit dem alten Allzeithoch von Mitte März bei 14.804 Punkten. Neben den angeführten Kurslücken seien die Tiefs vom März bei gut 14.400 Punkten als Haltemarken zu nennen. Im Zusammenspiel mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.382 Punkten) entstehe auf diesem Niveau eine echte Bastion. Mit einem nachgezogenen Gewinnstopp könne der Spagat zwischen dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse einerseits und einer sich ab Ende April eintrübenden Saisonalität anderseits gelingen. (14.04.2021/ac/a/m)