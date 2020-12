Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Jahresendrally ist in vollem Gange, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Seit Anfang November habe beispielsweise der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um rund 15 Prozent an Wert gutmachen können. Inzwischen sei daher auch das Jahreshoch - im Februar habe der DAX einen Stand von knapp 13.800 Punkten erreicht - wieder in greifbare Nähe gerückt. Wie lange die Rally nun noch laufen werde, sei naturgemäß völlig ungewiss, doch die Chancen auf weitere Kursgewinne stünden gar nicht mal so schlecht.



Beflügelt werden könnte der DAX vor allem davon, dass inzwischen in mehreren Staaten die Corona-Impfungen angelaufen seien, wenngleich bis zu einer "Durchimpfung" der Bevölkerung noch einige Monate ins Land ziehen würden. Auch einige der jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten könnten dem DAX noch ein wenig Rückenwind verleihen. So hätten sich etwa laut dem ZEW-Index die Konjunkturerwartungen für Deutschland im Dezember um 16 Punkte auf nun 55 Zähler verbessert. Zudem seien die Tage, an denen US-Präsident Donald Trump für Unruhe sorgen könne, ebenfalls gezählt. Mit großer Wahrscheinlichkeit werde Joe Biden am 20. Januar 2021 zum 46. US-Präsidenten vereidigt. Und nun komme es, das Aber: Sorge bereite derzeit vor allem die zweite Coronawelle. Aktuell scheine es fast sicher, dass weitere Maß-nahmen ergriffen würden, um die steigenden Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. Dabei werde auch immer lauter über einen erneuten harten Lockdown nachgedacht. Ob sich die Wirtschaft 2021 so kräftig erholen werde wie noch vor wenigen Wochen erwartet, sei daher derzeit ungewiss. Anleger sollten somit weiterhin äußerst wachsam bleiben. (11.12.2020/ac/a/m)

