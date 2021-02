Ausblick: Der Aufwärtstrend sei klar intakt, allerdings kämpfe der DAX mit der Widerstandslinie im Monatschart bei 14.100 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über die Widerstandslinie ansteigen und rutsche nach einem kurzen Durchbruch nach unten ab. Zumal der DAX auf der Unterseite zahlreiche Gaps offen habe, die wieder geschlossen werden sollten. Rutsche der DAX in den fallenden Trendkanal zurück, könnte ein weiterer Kursrückgang bis zum 50er EMA bei 13.616 Punkten bevorstehen. Gehe es tiefer, würde die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 13.425 Punkten warten. Gelinge den Bären ein Durchbruchaus dem Trendkanal heraus, wäre die nächste Anlaufmarke am 200er EMA bei 12.938 Punkten zu sehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX pralle an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanal nach oben ab und nehme wieder Kurs auf das Allzeithoch bei 14.169 Punkten. Darüber wäre mittelfristig mit einem Hochlauf bis 14.500 Punkte zu rechnen. (09.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verläuft seit Monaten in einemsteigenden Trendkanal, an dessen unterer Begrenzung der Index mit dem Verlaufstief bei 13.310 Punkten vom 28. Januar wieder nach oben abgeprallt ist, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien bei 13.648 und bei 13.844 Punkten zwei Gaps geschlagen, die immer noch offen seien. Gaps würden in der Regel schnell wieder geschlossen und könnten als Anlaufmarken einer neuen Abwärtsbewegung dienen. Am 04. Februar sei dem DAX der Ausbruch aus dem kleinen fallenden Trendkanal bei 13.980 Punkten und am Vortag ein Hochlauf bis 14.169 Punkte gelungen, womit das Allzeithoch vom 08. Januar bei 14.131 Punkten übertroffen worden sei. Im Tagesverlauf sei es aber zu einem Richtungswechsel nach unten gekommen. Der DAX sei deutlich tiefer bei 14.059 Punkten aus dem Handel gegangen.