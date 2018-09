Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ist die temporäre Erholung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits vorüber, fragen sich die Analysten der Helaba.



Vieles spreche dafür. Insbesondere nachdem US-Präsident Trump den Worten auch Taten habe folgen lassen. Am kommenden Montag würden neue Importzölle gegen China mit einem Volumen von 200 Mrd. Dollar in Kraft treten. Die Zölle würden zunächst zehn Prozent betragen, ab dem Jahr 2019 solle der Satz auf 25 Prozent angehoben werden. Für den Fall, dass China mit Gegenmaßnahmen reagiere, würden die USA eine weitere Strafzollrunde - die Dritte - einläuten. Weitere Warenimporte mit einem Wert von 267 Mrd. Dollar wären dann betroffen. Die Türe für neuerliche Gespräche im Handelsstreit stehe jedoch offen, sei seitens der USA zu hören gewesen. Im Vorfeld der neuen Zollrunde habe China jedoch erklärt, an neuen Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits nicht teilzunehmen, sollten die nun verhängten Zölle in Kraft treten. Insofern sei davon auszugehen, dass der Handelsstreit den Märkten noch länger erhalten bleibe, als es ihnen lieb sei. Auch die Türkei stehe erneut im Fokus.



Einmal mehr sei es spannend zu sehen gewesen, wie verschiedene Strukturmarken beim DAX wirken würden. Insbesondere seien die bei 12.059 Zählern verlaufende, langfristige Projektion sowie die 144er-Regression auf Monatsbasis (12.124) erwähnt. Es sei davon auszugehen, dass diese Marken auch weiterhin eine zentrale Rolle spielen würden. Gelinge es nicht, diese nachhaltig zu überwinden, die Wahrscheinlichkeit dafür sei deutlich höher zu gewichten, drohe ein Rücksetzer bis zunächst 11.742 Punkte. Weitere Orientierungsmarken würden sich zudem bei 11.501 sowie bei 11.412 Zählern definieren lassen. Da die Trends auf allen Zeitebenen abwärts gerichtet seien und das Ende eines Preis- und Zeitzyklus (21. September) näher rücke, könnte ein richtungweisender Impuls bereits in Kürze vollzogen werden. (18.09.2018/ac/a/m)