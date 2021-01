Der Dow Jones Industrial habe am Freitag mit 31.097,97 Punkten ein Plus von 0,2 Prozent über Ziellinie gebracht. Für die erste Jahreswoche 2021 habe er damit einen Gewinn von 1,6 Prozent verbucht.



Die Aktienmärkte in Asien hätten zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. An den Börsen Chinas habe sich indes ein gemischtes Bild abgezeichnet. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen sei zuletzt um 1,2 Prozent gesunken, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent zugelegt habe.



Auf der Terminseite stünden zum Wochenauftakt ein paar einzelne Geschäftszahlen auf dem Programm. TeamViewer veröffentliche seine vorläufigen Jahreszahlen und flatexDEGIRO sein Q4-Trading-Update. Am Nachmittag präsentiere zudem BioNTech-Vorstandschef Ugur Sahin sein Unternehmen auf der J.P. Morgan Healthcare Conference.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Jahresauftakt mit der Rekordjagd bis über die Marke von 14.100 Punkten beim DAX gehen die Anleger erst einmal vorsichtig in die zweite Börsenwoche, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Indikationen für den DAX lägen vor dem Start wieder knapp unter 14.000 Punkten. Der Broker IG etwa taxiere den Leitindex gut ein halbes Prozent tiefer auf 13.977 Punkte.Am Freitag sei der Handel in New York zwar getrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe Tageshoch aus dem Handel gegangen - mit je nach Index unterschiedlich hohen Gewinnen. Allgemein heiße es aber, hätten die Anleger jetzt etwas zögerlicher auf die bevorstehenden Tage geblickt - mit ersten erwarteten Quartalszahlen etwa von US-Banken. Dies habe sich zuvor schon in Asien mit unterschiedlichen Vorzeichen an den geöffneten Börsen gezeigt. An der Leitbörse in Tokio sei dort am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.