Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß: Der FDAX war am 161%-Ziel für die "Welle 3" bei 14.785 angekommen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach sei ein Pullback von 14.785 bis zu 14.406 typisch, als Rücklauf zum letzten "mini Flaggentief"! Der Weg sei eingeschlagen worden.



Da nun auch schon die Signalmarke 14.600/14.595 unterschritten worden sei, seien zuvor weitere Hochs bei 14.804 unwahrscheinlicher geworden. Ein Rebound bis 14.662 wäre am Vormittag angemessen, gefolgt von weiteren Korrekturstunden Richtung 14.409. Auch bei weiteren Hochs in Höhe von 14.804 oder 14.875 dürfte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wegen der Kanalsituation, die einen Überkauftzustand anzeige, nicht sehr weiter kommen. Sehe man etwas voraus. Gesetzt den Fall, dass der DAX 14.409 erreicht habe, wären danach wiederum, also ausgehend von 14.409, nochmals neue Hochs plausibel, z.B. bei 14.875. (22.03.2021/ac/a/m)



