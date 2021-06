Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war am Dienstag in der Lage, sich in der Nähe des Rekordhochs zu etablieren, so die Analysten der Helaba.



Die Hoffnung auf eine schnelle Wirtschaftserholung habe für Zuversicht bei den Marktteilnehmern und für ein entsprechendes, freundliches Sentiment gesorgt. Dennoch sei erneut zu betonen, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei - die mittlerweile seit 2019 längste Gewinnstrecke an den europäischen Aktienbörsen untermauere diese These. Andere Kennziffern würden zudem Warnsignale liefern. Bemerkenswert sei, dass beispielsweise die Inflationsentwicklungen - wesentlich mit dem Hinweis auf Basiseffekte - von den Märkten ebenso ausgeblendet würden, wie die noch immer existierende Lieferkettenproblematik, beispielsweise bei Chips für die Automobilindustrie.



An der charttechnischen Beurteilung des DAX habe sich zuletzt nichts verändert. Weiterhin sei die nächste 127,2%-Expansionsmarke bei 15.864 Zählern in Reichweite, auf die psychologisch wichtige 16.000er Marke sei dies ebenfalls zutreffend. Auf der Unterseite hätten die Supports bei 15.686 und 15.556 Zählern Bestand. (16.06.2021/ac/a/m)



