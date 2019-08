Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte sich gestern bei 11.650 Punkten festfahren und anschließend neue Tiefs ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das habe nicht zugetroffen. Der Index sei nur kurz an besagtem Widerstand abgeprallt, habe diesen aber in der Folge überwunden und die Aufwärtsbewegung erst am Vortageshoch bei 11.748 Punkten gestoppt. Anschließend habe der DAX deutlich zurückgesetzt und ein neues Wochentief markiert, ehe eine Erholung eingesetzt habe.



Ein bullisches Tagesreversal in den US-Indices dürfte dem DAX heute zunächst Rückenwind bescheren. Formal habe sich eine neue Handelsrange zwischen 11.748 und 11.560 Punkten ausgebildet. Das Verlassen dieser Range bringe neue Signale mit sich. Über 11.750 Punkten wäre das zu Wochenbeginn gerissene Abwärtsgap bei 11.836 Punkten ein passendes Ziel. Auch sei der Index bei 11.850 Punkten extrem gedeckelt. Nur wenn diese Hürden genommen würden, sei eine Verlängerung der Erholung in Richtung 11.960 (EMA200) und 11.993 Punkte (horizontal) möglich. (08.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >