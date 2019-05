Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Vortagesverlusten und dem damit verbundenen Rutsch unter wichtige Chartmarken konnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern, im Rahmen einer technischen Reaktion, erholen, so die Analysten der Helaba.Heute werde eine chinesische Delegation unter der Führung von Vizepremier Liu He in Washington zu weiteren Verhandlungen eintreffen. Zuletzt habe am Aktienmarkt eine deutliche Zunahme der Risikoaversion beobachtet werden können. Obwohl sich diese gestern zunächst etwas zurückentwickelt habe, habe der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) schlussendlich bei 18,08 auf relativ hohem Niveau und zudem über der 200-Tagelinie verharrt.Oben sei bereits über Teile der Marktstruktur gesprochen worden. Dies solle an dieser Stelle erneut getan werden, denn eine Bestätigung des bereits am Dienstag vollzogenen Rutsches des DAX unter die auf das Tief bei 10.279,20 Zählern zurückgehende, 45-Grad-Gann-Linie sei gestern auf Schlusskursbasis ausgeblieben. Auch sei ein Unterschreiten der 21-Tage-Linie, des 21er Tenkan sowie des 23,6% Fibonacci-Levels knapp vermieden worden. Insgesamt werde die Bedeutung des aktuell erreichten Kursniveaus deutlich, zumal auch der längerfristige MACD sukzessive auf die Nulllinie zusteuere. Ein gültiges und damit zuverlässiges Verkaufssignal ließe sich mit einem Unterschreiten der Nulllinie zunächst nicht ableiten, da der mittelfristige Aufwärtstrend intakt sei. Tests hätten gezeigt, dass MACD-Signale ohne Berücksichtigung des Mittelfristtrends lediglich Trefferquoten in Höhe von rund 38% generieren und damit für sich genommen kein ausreichend zuverlässiges Tool darstellen würden. (09.05.2019/ac/a/m)