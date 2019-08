Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie gewonnen so zerronnen. Nach dem Höhenflug am Donnerstag, ging es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag bereits wieder abwärts, so die Analysten der Helaba.Der Ausflug des DAX - weg von der 200-Tagelinie - sei von kurzer Dauer gewesen. Mittels einer negativen Abwärtskerze sei am Freitag der positive Aspekt der vorausgegangenen Tageskerze negiert worden. Darüber hinaus sei festzuhalten, dass verschiedene Supports wie der 144er Tenkan (11.739) oder das bei 11.725 Zählern verlaufende Retracement erneut unterboten worden seien. Zudem habe der 21- den 55-Tagedurchschnitt von oben nach unten gekreuzt. Der 100-Tagedurchschnitt (12.095) habe ebenso wie der 200-Tage-EMA (11.955) einen Richtungswechsel (seitwärts/abwärts) vollzogen, wodurch die bereits zuvor ausgelösten Short-Signale bestätigt worden seien. Der ADX als Trendintensitätsindikator weise mittlerweile einen Wert von 24,58 auf - Tendenz steigend. Auch dies verstärke den Eindruck, dass es spätestens mit einem nachhaltigen Unterschreiten der 200-Tagelinie (11.643) zu einer weiteren Beschleunigung des laufenden Abwärtsimpulses kommen werde.Weitere Haltemarken wären in diesem Fall bei 11.549, 11.509, 11.348, 11.280, 11.206, 11.173, 11.117 und 11.051 zu finden. Widerstand gehe von den zuletzt unterbotenen Supports aus. Auch die charttechnische Konstellation an der Wall Street bleibe angespannt. (12.08.2019/ac/a/m)