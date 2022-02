FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachlassende Sorgen vor einer raschen Straffung der US-Geldpolitik haben den Aktienmarkt unterstützt, während sich die zunehmenden Zweifel an einer Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik in der Eurozone zumindest nicht negativ bemerkbar gemacht haben, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe sein zwischenzeitlich hohes Niveau zwar nicht vollständig halten können, dennoch sei er mit einem ordentlichen Plus von knapp 1,0% aus dem Handel gegangen. Grund zur Euphorie gebe es noch nicht. Die 100- und 200-Tagelinien bei 15.648 bzw. 15.613 hätten bislang nicht dauerhaft überwunden werden können. Erste Indikationen würden aber auf eine Eröffnung darüber hoffen lassen. (02.02.2022/ac/a/m)