Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern gab es um 9 Uhr einen weiteren DAX-Kurssprung, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei in die grüne "Ichimoku-Wolke" hineingesprungen, somit habe der Index auch über dem wichtigen "Kijun"-Parameter (15.513) eröffnet. Die gerissene Kurslücke sei ganztägig offen geblieben. Weitere Zugewinne habe es ab 9 Uhr jedoch nicht gegeben. Der DAX habe den gesamten Tag fast auf einer Stelle oszilliert, während der Dow Jones zum Beispiel parallel dazu hunderte Punkte gestiegen sei.



Zu entscheiden sei weiter Folgendes: a) Bleibe der DAX per Tagesschluss in der grünen "Ichimoku-Wolke" stecken, so gäbe es weitere Abwärtsrisiken bis hin zu den beiden 200-Tage-Linien (EMA/ SMA bei 14.944/14.942). b) Steige der DAX per Tagesschluss über die genannten Wolke und zusätzlich über 15.800, wäre die Trendwende geschafft und neue DAX-Allzeithochs über 16.030 (z.B. bei 16.250) würden die Folge sein. Kleinere DAX intra day Widerstände finde man heute bei 15.642, der 200-Stunden-Linie. (24.09.2021/ac/a/m)



