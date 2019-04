Mit dem etwas schwächeren Wochenstart würden die Bären ihre Chance wittern. Jedoch spreche das Aufwärtsmomentum noch für weiter steigende Kurse. Daher scheine ein weiteres Verlaufshoch über 12.030 Punkten nur eine Frage der Zeit sein.



Die Long-Szenarien: Solange der Deutsche Aktienindex nicht mehr die 11.850-Punkte-Marke unterschreite, stünden die Chancen auf einen Anstieg bis ca. 12.110 Punkte sehr gut. Hier befinde sich im Wochenchart eine offene Kurslücke von Anfang Oktober vergangenen Jahres. Oberhalb dieser Kurslücke könnte der Index sogar noch bis 12.300 Punkte ansteigen, denn erst auf diesem Kursniveau würde der DAX auf seine dominante Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2018 treffen.



Die Short-Szenarien: Falle der DAX in den nächsten Tagen dagegen wieder unter die 11.850-Punkte-Marke zurück, könnten die Marktteilnehmer die 200-Tage-Linie bei 11.655 Punkten anvisieren. Sollte dieses Kursniveau erreicht werden, wäre ein Gap von letzter Woche geschlossen. Das Wochenanfangsgap liege allerdings bei 11.526 Punkten und dürfte erst einmal außer Reichweite der Bären sein. (09.04.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die letzte Woche war für die Bullen ein voller Erfolg, denn der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte über 4 Prozent zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei auch wieder die 12.000-Punkte-Marke erreicht worden. Der Wochenschlusskurs habe bei 12.009 Punkten gelegen. In dieser Woche habe der DAX jedoch etwas schwächer eröffnet und habe gestern nur ein Tageshoch bei 11.989 Punkten ausbilden können. Die Kurslücke sei also offen geblieben. Den Tag beendet habe der Index bei 11.963 Punkten. Die vielbeachtete 200-Tage-Linie verlaufe in den nächsten Tagen bei 11.655 Punkten. Bleibe das Aufwärtsmomentum erhalten, dürfte demnächst ein Golden-Cross entstehen, denn der EMA50 drehe schon seit Wochen deutlich nach oben und werde demnächst den EMA200 von unten nach oben durchschneiden.