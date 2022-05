Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zu erwartenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen in China haben gestern zu einem freundlichen Start der europäischen Börsen beigetragen und der deutsche Leitindex DAX konnte die Gewinne bis zum Handelsschluss ausbauen, so die Analysten der Helaba.Die Marke von 14.000 Punkten sei ebenso überschritten worden wie die 21- und 55-Tagelinien, was positiv hervorzuheben sei. Entscheidend sei der seit Januar bestehende Abwärtstrend. Sollte die bei 14.172 Punkten verlaufende Trendlinie dauerhaft überwunden werden und auch das markante Hoch vom 5. Mai bei 14.315 keinen Widerstand leisten, würde sich der technische Ausblick deutlich aufhellen. Anzeichen würden sich mehren, dass der DAX in einer Erholungsphase sei und der Abwärtstrend keine Dynamik mehr besitze. (18.05.2022/ac/a/m)