Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das altbekannte Phänomen ist zurück! So haben die deutschen Standardwerte gestern eine sehr geringe High-Low-Spanne von weniger als 45 Punkten ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig habe sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - gemessen am Eröffnungskurs - nahezu unverändert aus dem Handel verabschiedet. Die beschriebene Bewegungsarmut habe das Aktienbarometer allerdings nicht an der Ausprägung eines neuen Allzeithochs (16.284 Punkte) gehindert - der fünfte Rekordstand in Folge! Damit liege weiter ein valider Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate zwischen 14.800 und 16.000 Punkten vor. Aus der Höhe dieser Tradingrange lasse sich ein kalkulatorisches Kursziel von 17.200 Punkten ableiten. Im "uncharted territory" bilde die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Konsolidierung von August bis Anfang Oktober (16.493 Punkte) eines der wenigen verbliebenen Etappenziele. Seit Anfang November habe der DAX® zudem insgesamt drei Aufwärtskurslücken gerissen. Ein Schließen des jüngsten Gaps (16.158 zu 16.150 Punkte) liefere einen ersten Hinweis für ein Reißen der aktuellen Erfolgssträhne. Da die zweite Kurslücke (untere Gapkante bei 15.973 Punkten) mit der Begrenzung der oben genannten Schiebezone zusammenfalle, biete sich dieses Level fast schon als "strategische Absicherung" an. (18.11.2021/ac/a/m)



