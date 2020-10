Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte gestern im Tief 12.738/127.35 erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das habe recht gut geklappt. Die Kaufbereitschaft sei nach dem Tief bei 12.738/12.735-x sofort dagewesen, wenngleich gestern gar keine Bullenpower zu spüren gewesen sei, während der Dow Jones deutlich über das Montagshoch gestiegen sei, so als ob der DAX locker 12.940 hinter sich gelassen hätte. Der DAX habe aber sogar im Tagesminus geendet, bei 12.761.



Am 1. des Monats wollen wir grundsätzlich steigende DAX-Kurse erwarten, zumindest am Vormittag, so die BNP Paribas. Es sei nachts auch schon freundlich losgegangen, die Vorbörse notiere über 12.800. Ein starker Widerstand werde bei 12.900 aufgeboten, durch den EMA200/h1 und den Tages-Kijun. Wenn 12.900 bezwungen werden könne, wäre Platz bis 13.115 (Gap). Unter 12.900 sei es ein neutrales DAX-Geschehen, das viele Gesichter haben könne. Unterstützend wirke 12.738, 12.623 (echter Gapanteil) und 12.645 (61,8% Retracement), sowie 12.505. (01.10.2020/ac/a/m)

