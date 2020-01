Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich nach längerem Kampf nunmehr eindeutig über der Schlüsselstelle 13.156 (IKH/ Tag) etablieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX sei im Tageskerzenchart bei 13.525 + 13.600 klar überkauft. Bis Ende Januar könnte er sich noch in dem Bereich aufhalten, dann aber in der "Normalvariante" pausieren. Der DAX-Bereich 13.525 + 13.555 stelle eine "intra day" Hürde am Freitag dar. Ausgehend von 13.525/13.555 könnte der DAX bis 13.480/13.470 oder bis 13.450 +13.425 nachgeben, um dann erneut auf neue Tageshochs zu steigen. Unterhalb von 13.424 falle der DAX bis ins gestrige Gap bei 13.335, um dann für mehrere Stunden nach oben abzuprallen. (10.01.2020/ac/a/m)