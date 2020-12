Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

49,255 EUR -0,09% (17.12.2020, 12:23)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DAX Flops 2020: Bayer mit Minus von 32,4% seit Jahresbeginn - AktiennewsBei Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) dreht sich weiterhin alles um Glyphosat, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen angeblicher Krebsrisiken im Zusammenhang mit diesem Wirkstoff sehe sich das Unternehmen in den USA mit einer Klagewelle konfrontiert. Wenn es nach Bayer ginge, würden diese auf einen Schlag durch einen großen Vergleich aus der Welt geschafft. Zwar käme dieser teuer - Analysten würden schätzen, dass dafür ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag fällig würde. Doch an der Börse könnte es dennoch zu einem Freudensprung kommen. Denn wie die Kursentwicklung zeige, liege das Glyphosat-Debakel wie ein Damoklesschwert auf Bayer.Zuletzt belastete auch noch eine Gewinnwarnung und führte zum vermutlich finalen Ausverkauf der Bayer-Aktie, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:49,22 EUR -0,18% (17.12.2020, 12:37)