Ausblick: Der Aufwärtstrend sei klar intakt, allerdings sei der Index aktuell überkauft, darauf deute auch die kleine Vortageskerze hin.



Die Short-Szenarien: Der DAX befinde sich mit dem Fibonacci-Fächer im Monatschart vor einem massiven Widerstand. Nach dem langen Hochlauf könnte es nun zunächst zu einer neuen Abwärtskorrektur zum 10er EMA im Tageschart kommen. Zugleich würde damit ein Retest des Ausbruchsbereichs über den Widerstand bei 16.130 Punkten durchgeführt werden. Breche der DAX aber unter den 10er EMA im Tageschart durch, würde sich die Lage kurzfristig wieder eintrüben und ein weiterer Kursrückgang zum 50er EMA wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne direkt weiter ansteigen und die schwache Vortageskerze ignorieren. Gelinge dem Wert dabei ein Anstieg über 16.300 Punkte, könnten direkt weitere Anschlusskäufe folgen. Bei einem nachhaltigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer wäre der Bereich um 16.500 Punkte die nächste Anlaufmarke. (18.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte den Widerstandsbereich um 16.030 bis 16.130 Punkte in den Vortagen nachhaltig überwinden und sich zudem weiterhin über dem 10er EMA halten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings blockiere nun der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart den weiteren Weg nach oben. Hier sei der DAX in den Vormonaten immer wieder abgeprallt und habe lediglich das jeweilige Monatshoch direkt am Fibonacci-Fächer bilden können. Nach der kurzen Korrektur und dem Abprall am 10er EMA im Monatschart könnte der DAX aber nun angetrieben durch den schwachen Euro genügend Kraft für einen Durchbruch nach oben haben.