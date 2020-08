Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Impulse dringend gesucht!" Das ist das Motto der Kursentwicklung der letzten Handelstage beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf Wochenbasis schlage sich diese Entwicklung in einer geringen Hoch-Tief-Spanne von lediglich gut 400 Punkten nieder. Das entspreche der geringsten Wochenschwankungsbreite der Erholungsphase seit Ende März. Darüber hinaus sei die Wochenrange innerhalb des Pendants der Vorperiode verblieben, so dass eine klassische "inside week" entstehe.



Aus charttechnischer Sicht vollziehe sich der beschriebene Momentumverlust im Dunstkreis des ehemaligen Aufwärtstrends seit Ende 2018 (akt. bei 13.091 Punkten). Seit Anfang Juni habe die Marktteilnehmer in schöner Regelmäßigkeit im Bereich der alten Trendlinie der Mut verlassen. Um dem DAX® neues Leben einzuhauchen, sei deshalb eine nachhaltige Rückkehr in besagten Trend unbedingt erforderlich. Auf der Unterseite würden dagegen das Tief von Ende Juli (12.254 Punkte) bzw. die gleitenden Durchschnitte der letzten 200 bzw. 38 Wochen (akt. bei 12.147/12.071 Punkten) als massiver Rückzugsbereich dienen. Echtes Ungemach drohe den deutschen Standardwerten erst bei einem Abgleiten unter die "doppelten Durchschnitte", was diese Bastion als strategische Absicherung prädestiniere. (24.08.2020/ac/a/m)



