Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern stark in den Handel, die Pullbacklinie deckelte das Kursgeschehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem stundenlangen Ausfall des Xetra-Handelssystems sei am Nachmittag ein Ausbruchsversuch über die Pullbacklinie gefolgt, der jedoch gescheitert sei. Es sei eine potenzielle Reversalkerze im Tageschart stehengeblieben.



Nach wie vor bestehe die Möglichkeit, ausgehend von der Pullbacklinie eine Abwärtskorrektur zu starten. Bei 10.590 und 10.490 Punkten lägen erste Korrekturziele, darunter wäre Platz bis 10.345. So lange der Aufwärtstrend aber intakt sei, sollten auch weiter steigende Kurse niemanden verwundern. Mit einem signifikanten Anstieg über 10.820 könnten die Käufer noch eine Schippe auflegen und den DAX bis ans untere Ende oder hinein ins große Gap zwischen grob 11.000 und 11.460 Punkten tragen. (15.04.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >