Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit der zweiten Aufwärtskurslücke in dieser Woche hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seine Erholungsbewegung gestern untermauert und steht kurz davor, eine positive Weichenstellung zu generieren.



So würde der Sprung über den Abwärtstrend seit Juni (akt. bei 12.308 Punkten) die "bullishe" Auflösung einer aufwärtstrendbestätigenden Flaggenformation bedeuten. Gelinge es dann auch noch, die Widerstandszone aus dem jüngsten Verlaufshoch (12.336 Punkte), der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.353 Punkten) und dem ehemaligen Allzeithoch vom April 2015 (12.391 Punkte) zu überwinden, dürfte das Aktienbarometer die jüngste Schwächephase bereits wieder überwunden haben. Noch sei es aber nicht so weit. Zwar würden die technischen Indikatoren mit frischen Einstiegssignalen bei Stochastik und MACD eine positive Grundtendenz signalisieren, das gestrige Tageshoch (12.301 Punkte) habe jedoch nicht verteidigt werden können (Schlusskurs: 12.264 Punkte), so dass der angeführte Baissetrend weiterhin intakt sei. Damit die verbesserte Ausgangslage nicht gefährdet werde, sollten die beiden Gaps dieser Woche (untere Kante bei 12.235 bzw. 12.047 Punkte) nicht mehr geschlossen werden. Im Negativfall müsse ansonsten ein Wiedersehen mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.938 Punkten) einkalkuliert werden. (17.08.2017/ac/a/m)