Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX übergeordnet weiter intakt, allerdings befinde sich der Index mittelfristig in einer Seitwärtsphase.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe keinen nachhaltigen Ausbruch über die steigende Widerstandslinie bei aktuell etwa 14.100 Punkten und pralle wie in den Vorjahren wieder nach unten ab. Ein deutliches Schwächesignal würde dabei mit einem Kursrutsch aus dem steigenden Trendkanal entstehen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 200er EMA bei 13.110 Punkten. Langfristig wäre dabei ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 11.600 Punkten möglich.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weitgehend über dem 50er EMA im Tageschart halten und weitere Ausbruchsversuche starten. Gelinge den Bullen dann ein nachhaltiger Anstieg über die langfristige Widerstandslinie bei 14.100 Punkten, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von 14.500 Punkten zu rechnen. (05.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich weiterhin seitwärts unter der langjährigen Widerstandslinie im Monatschart im Bereich von 14.100 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein Ausbruchsversuch nach oben sei am Mittwoch bei 14.197 Punkten ausgelaufen. In der Folge sei es wieder abwärts gegangen. Am Vortag sei der DAX bei 14.056 Punkten aus dem Handel gegangen und am heutigen Freitag notiere der DAX im vorbörslichen Handel im Bereich von 14.000 Punkten etwas tiefer. Damit dürfte die lange Seitwärtsbewegung weiter gehen und solange der DAX nicht mehr nachhaltig aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausbreche, seien weiter seitwärts tendierende Kurse zu erwarten.