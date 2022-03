Ausblick: Nachdem der jüngste Erholungsversuch abgebrochen worden sei, sollten sich die Kurse nun zunächst zwischen den beiden Volumenspitzen stabilisieren.



Das Long-Szenario: Um jetzt wieder in den Aufwärtsmodus zu schalten, müsste der DAX im ersten Schritt über der kleinen, aber hartnäckigen Volumenspitze bei 14.550 aus dem Handel gehen. Sobald dieser Ausbruch per Tagesschluss gelinge, könnte ein Hochlauf an den nächsten Bremsbereich erfolgen. Der erstrecke sich zwischen dem Oktober-Tief bei 14.819 sowie dem Februar-Zwischentief bei 14.844 und dürfte den Kursverlauf ebenfalls erst einmal ausbremsen. Gelinge der Durchbruch - wobei auch hier auf den Schlusskurs geachtet werden sollte -, wäre der Weg an die 15.000er Schwelle frei.



Das Short-Szenario: Setze sich die Abwärtsbewegung heute fort, lasse sich am Verlaufstief vom Freitag bei 14.110 eine erste Haltelinie antragen. Sollten die Notierungen dort nach unten fallen, müsste der nächste Test der runden 14.000er Marke einkalkuliert werden, die zusammen mit einer Volumenspitze direkt darunter eine Doppelunterstützung bilde. Gehe es noch weiter abwärts, dürfte die offene Kurslücke bei 13.917 geschlossen werden. Im Anschluss könnte das Verlaufshoch vom 9. März bei 13.848 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zum Test der wichtigen Volumenspitze bei 13.240/13.200 Punkten kommen dürfte. (24.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nur einen Tag nach dem starken Auftritt vom Dienstag legte der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gestern wieder den Rückwärtsgang ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX das Tageshoch bei 14.539 Punkten bereits direkt nach der Eröffnung (14.533) markiert. Im weiteren Verlauf seien die Kurse jedoch sukzessive zurückgekommen und hätten sämtliche Auftaktgewinne wieder abgegeben. Zur Schlussglocke habe der Index bei 14.284 Punkten gestanden, was einem Minus von 1,3% entspreche. Allerdings habe der Abwärtsdruck auch im nachbörslichen Handel angehalten, wodurch die Kurse am späten Abend bis auf 14.187 gefallen seien. Damit sei der deutsche Leitindex zum wiederholten Mal an der Barriere im Bereich von 14.550 gescheitert.