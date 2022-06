Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) starte am Donnerstag einmal mehr einen Erholungsversuch, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Im frühen Handel klettere der deutsche Leitindex wieder über 14.400 Punkten und nähere sich damit erneut wichtigen Widerständen. Schwung verleihe ein leichter Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise, doch die Erholung stehe weiter auf wackligen Beinen. Inflations-, Zins- und Rezessionsängste auf der einen Seite, die Untergewichtung von Aktien bei Anelgern oder die Corona-Lockerungen in China auf der anderen Seite: Bullen und Bären würden an der Börse weiter verbissen gegeneinander kämpfen. Für die Bullen sei die 14.600-Punkte-Marke sehr wichtig. (02.06.2022/ac/a/m)

