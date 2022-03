Ausblick: Mit dem Sprung über das alte 2020er Vor-Corona-Top bei 13.795 und der Rückkehr über die Tops aus der Vorwoche habe der deutsche Leitindex ein erstes Zwischenziel in Sachen Erholung erreicht.



Das Long-Szenario: Um an den starken Wochenstart anknüpfen zu können, sollte der Index heute zwingend über den Bremsbereich an der 14.000er Hürde ausbrechen. Sobald der Break per Tagesschluss gelinge, wäre ausreichend Platz, um einen Hochlauf an die nächste Volumenspitze bei 14.550 zu initiieren. Allerdings sollte dabei auf das Januar- und Februar-Top aus dem Vorjahr bei 14.132 bzw. 14.169 Punkten geachtet werden, die die Kurse zunächst ausbremsen könnten. Oberhalb von 14.550 hätte der DAX im Anschluss Raum bis an den nächsten Bremsbereich, der sich zwischen 14.819 und 14.844 Punkten erstreckt und aus dem Oktober- sowie dem Februar-Zwischentief gebildet werde.



Das Short-Szenario: Falle der Aufwärtsschub heute wieder in sich zusammen, gelte es im ersten Schritt, das Top vom vergangenen Mittwoch bei 13.848 zu verteidigen. Gehe der DAX unterhalb dieser Unterstützung aus dem Handel, würde sofort die markante Volumenspitze bei 13.240/13.200 in den Fokus rücken. Würden die Kurse auch dort nach unten durchbrechen, müsste mit dem nächsten Test der 13.000er Marke gerechnet werden, bevor es bei 12.832 Punkten zur Schließung der offenen Kurslücke vom vergangenen Mittwoch kommen könnte. (15.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete am gestrigen Montag mit einem Plus von 2,2% in die neue Handelswoche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Eröffnungskurs per Gap bei 13.827 Zählern habe sich der Index auf das Intraday-Top bei 14.082 geschraubt und damit - zumindest vorübergehend - die 14.000er Marke zurückerobert. Die sei im weiteren Verlauf noch mehrmals unter- bzw. überkreuzt worden, am Ende sei der DAX jedoch bei 13.929 Punkten und damit klar unterhalb der markanten Barriere aus dem Handel gegangen. Aus charttechnischer Sicht sei der DAX daher an der Volumenspitze im Bereich von 14.000 Punkten zunächst ausgebremst worden.