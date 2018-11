Ausblick: Der Abwärtstrend beim DAX sei weiterhin intakt. Dennoch hätten die Bullen jetzt die Chance, die Erholung der laufenden Woche fortzusetzen.



Die Short-Szenarien: Bei Kursen über dem Zwischentief bei 11.264 Punkten sei davon auszugehen, dass sich die Erholung bis an den Widerstand bei 11.430 Punkte fortsetzen könne. Falle der DAX jedoch anschließend unter die Unterstützung zurück, könnte die Verkäuferseite wieder zuschlagen und den Wert bis 11.150 Punkte drücken. Unterhalb der Marke wäre bereits ein Ausverkauf bis 11.007 Punkte und darunter bis 10.850 Punkte zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Breche der Wert dagegen auch über die 11.430 Punkte-Marke aus, könnte eine Kaufwelle an das Zwischenhoch bei 11.566 Punkten führen. Aber auch auf diesem Niveau wäre weiterhin mit einem Konter der Verkäufer zu rechnen. Erst oberhalb von 11.600 Punkten könnte die 11.726 Punkte-Marke angesteuert werden. (29.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Anfang Oktober setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend beim DAX mit dem Bruch der Unterstützung bei 11.726 Punkten fort und der Wert fiel in der Folge dieses Verkaufssignals bis 11.051 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einem bearishen Rücklauf an die ehemalige Haltemarke sei es bei 11.689 Punkten zu einer weiteren Abwärtsbewegung gekommen, die den Index diesmal bereits an die 11.000 Punkte-Marke gedrückt habe. Dort seien die Bullen allerdings wieder aktiv geworden und hätten eine zunächst zaghafte Erholung gestartet. Dadurch, dass sich der Index jedoch erfolgreich über der Unterstützungsmarke bei 11.151 Punkten habe behaupten können, sei der Kaufdruck gestiegen und habe sich am vergangenen Montag in einem Kurssprung über den Widerstand bei 11.300 Punkten entladen. Seither laufe der Index unterhalb des Widerstands bei 11.430 Punkten seitwärts.