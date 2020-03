Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) pendelte gestern zwischen 10.722 (dem erstgenannten Widerstand des Tages) und 10.279, einer markanten Horizontalen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Landunter, FDAX teils weit unter 10.000! Der DAX-Einbruch gehe weiter. Die größten DAX-Kurzzeiteinbrüche des Jahrtausends (Dauer 10-15 Handelstage, man nenne es auch Crash) hätten Größenordnungen von -32% und -35% (Okt. 2008 und Sept. 2001) gehabt. Bei einem heutigen Vorbörsenhandel in Höhe von 9.800 sei die DAX Crashausdehnung bei -29% angekommen. Bei 9.552 sei heute FDAX Pivot S3, als potenzielles Tagestief. Das nächste größere untere DAX-Ziel wäre dann erst 8.700 (bzw. die Zone 8.700/8.150). DAX-Widerstände würden sich am Vormittag zunächst bei 10.179, 10.280//10.350, dann erst wieder bei 11.000/11.030 in den Weg stellen. (12.03.2020/ac/a/m)



