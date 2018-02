Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gab am Freitag weiter nach und schob sich bis 12.003 runter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der X-DAX (ISIN: DE000A0C4CA0, WKN: A0C4CA) habe am Freitag nachbörslich sogar knapp das Ziel 11.868 (Sommertief 2017) erreicht.



Reboundtage wahrscheinlich! Pause im Abwärtstrend. In vielen Fällen komme es nun von 11.868 zu einer rechten Schulter einer SKS, deren Idealziel bei 12.950 wäre. Die Vorbörse habe im Hoch schon bei X-DAX 12.330 gestanden. Somit sei die Durchbruchslinie zum Trendwechsel nach oben bei 12.245 auch schon "getriggert" worden (was so viel heiße wie "beweisend aktiviert"). Erste nennenswerte Ziele seien 12.343 und 12.650. Kleinere Pullbacks könnten heute nochmals bis 12.107/12.100 oder 12.068 herunterreichen. Alternativ: Unter 11.850 breche der DAX hingegen bis 11.150 zusammen. Der Einbruch unter 11.850 sei aber bis Freitag, 13:00 Uhr, unwahrscheinlich. (12.02.2018/ac/a/m)