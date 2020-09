Ausblick: Solange der DAX nun über 13.150 Punkte notiere, sei direkt mit weiter steigenden Kursen bis zur noch offenen Kurslücke bei 13.500 Punkten zu rechnen. Dann hätten die Bullen alle Rechnungen auf der Oberseite beglichen. Auf der Unterseite würden sich hingegen noch zahlreiche offene Kurslücken befinden, die im langfristigen Verlauf wieder geschlossen werden sollten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Kursgewinne vom Vortag weiter ausbauen und auch am heutigen Donnerstag weiter zulegen. Die erste Anlaufmarke wäre die runde Marke von 13.400 Punkten, gefolgt von der noch offenen Kurslücke bei 13.500 Punkten. Über 13.500 Punkte dürften die Bullen das Allzeithoch bei 13.795 Punkten ins Visier nehmen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem starken Kursanstieg bereits kräftig überkauft. Es folge eine normale Korrektur, die dann bis in den Bereich von 12.900 bis 13.000 Punkten laufen dürfte. Solange der DAX aber über seinem 50er EMA bei 12.700 Punkten notiert, seien mittelfristig weiter steigende Kurse zu erwarten. (03.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag direkt mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel starten und bei 13.071 Punkten eröffnen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Dienstag sei der DAX noch deutlich tiefer bei 12.974 Punkten aus dem Handel gegangen - eine Aufwärtskurslücke von rund 100 Punkten. In der Folge habe der DAX weiter hoch gezogen und im Tageshoch 13.303 Punkte erreicht. Angetrieben worden sei der Index dabei von einem wieder nachgebenden Euro sowie starken US-Aktienmärkten. Per Handelsschluss habe der DAX wieder etwas tiefer bei 13.243 Punkten mit einem Aufschlag von 2,07% gelegen. Nachbörslich seien die Bullen aber direkt erneut zum Angriff übergegangen und hätten den DAX bis 13.350 Punkte hochgetrieben.