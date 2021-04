Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): "...Zwischen 15.338 und 15.072 und im engeren Sinne zwischen 15.312 und 15.144 ist alles möglich. Dazwischen sollte man sich nicht zu sehr emotional kompromittieren lassen...". In der Tat war nicht viel los, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe im Modus der letzten Tage verharrt, also: lange nichts, dann kurz mal anzucken, um dann wieder "einzuschlafen". Der DAX-Tagesschluss sei bei 15.249 festgestellt worden.



Wie wärs mit einer Neuerung? Der DAX schiebe sich heute noch im Dreieck hin und her, welches an er horizontalen Oberseite durch die Horizontale des Hochs 15.312 vom 06.04. gebildet werde und im steigenden Teil durch die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung des Kanals der letzten Wochen. Treffe das zu, so bewege sich der DAX heute zwischen 15.312 und 15.210 (später um 17 Uhr auf 15.225 ansteigend). Zwischen 15.312 und 15.210 sei alles möglich. Dazwischen sollte man sich nicht zu sehr emotional kompromittieren lassen. (28.04.2021/ac/a/m)



