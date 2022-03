Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßig stellen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle den DAX®-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf den Prüfstand.



Oftmals liefere die Analyse der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. So auch gegenwärtig: Schließlich habe sich das Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 6.444/6.340 Punkten als der erwartete Belastungsfaktor erwiesen. Zusätzlich habe das Aktienbarometer zuletzt dem negativen Schnittmuster des trendfolgenden MACD Tribut zollen müssen. So viel zu den negativen Argumenten, denn es gebe auch konstruktives zu vermelden. So sei es jüngst - ausgehend vom jüngsten Verlaufstief bei 5.241 Punkten - zu einer dynamischen Erholung gekommen. Letztere lasse auf Monatsbasis (bisher) ein Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. "Hammers" entstehen. Diese Formation sorge gleichzeitig dafür, dass der Widerstandsbereich aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.807 Punkten) und dem Korrekturtrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.845 Punkten) zurückerobert worden sei. Um weitere Kursturbulenzen gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der DAX®-Kursindex diese Bastion in Zukunft nicht mehr unterschreiten. (21.03.2022/ac/a/m)



