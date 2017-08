Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Erleichterung zu Wochenbeginn! So hatten wir zuletzt noch herausgestellt, wie wichtig ein Verteidigen der markanten Unterstützungen bei rund 11.900 Punkten für die weiteren Perspektiven ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) diesbezüglich ein wichtiges Zeichen setzen können. So habe der Haltebereich aus dem Tief vom 20. April (11.942 Punkte), der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.920 Punkten) sowie der Parallelen zum Abwärtstrend seit Juni (akt. Bei 11.852 Punkten) nicht nur weiter Bestand, sondern habe sogar als Sprungbrett für einen deutlichen Aufwärtsimpuls inklusive Aufwärtskurslücke (12.047 zu 12.097 Punkten) genutzt werden können. Die technischen Indikatoren würden den günstigen Wochenstart mit frischen Einstiegssignalen abrunden, so dass der Blick kurzfristig gegen Norden gerichtet bleiben dürfe. Dort könne es zeitnah spannend werden. Auf der Oberseite würden die Widerstände in Form des jüngsten Verkaufshochs bei 12.336 Punkten, dem Abwärtstrend seit Juni (akt. bei 12.338 Punkten) und der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.382 Punkten) das entscheidende Hinderniscluster darstellen. Ein Sprung über diese Marken entspräche der "bullishen" Auflösung einer aufwärtstrendbestätigenden Flaggenformation und dürfte den DAX zurück auf Rekordjagd schicken. (15.08.2017/ac/a/m)