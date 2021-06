Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) etwas schwächer, so die Analysten der Helaba.



Insgesamt bleibe jedoch zu konstatieren, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der mit Spannung erwarteten FED-Sitzung nicht allzu weit aus dem Fenster hätten lehnen wollen. Darüber würden die Auswirkungen der Lieferkettenunterbrechungen verstärkt sichtbar. In Folge des Chipmangels kämen VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nicht umhin, in einigen Werken in Kurzarbeit zu gehen. Bei VW seien beispielsweise die Produktion des Tiguan, des Touran und des Tarraco, sowie beim Golf die Spät- und Nachtschicht betroffen. Derweil habe About you (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gestern einen erfolgreichen Börsenstart - das Tageshoch bei 26,98 Euro habe deutlich über dem Ausgabepreis (23 Euro) gelegen - auf dem Frankfurter Parkett gefeiert.



Insgesamt habe sich an der Gemengelage des deutschen Aktienmarktes zuletzt wenig geändert. Nach wie vor stehe die Frage im Raum, wie lange es dem Index gelingen werde, sich in der Nähe des Allzeithochs zu etablieren. Saisonale Aspekte und vermeintliche Belastungsfaktoren kämen bislang kaum oder gar nicht zum Tragen. Beim DAX zeichne sich eine tertiäre Topbildung ab. Einerseits spreche die Konstellation der Candles für diese These, andererseits weise eine Reihe von Indikatoren auf Schwächen hin. Erwähnenswert sei zudem, dass die Handelsumsätze seit mittlerweile 14 aufeinanderfolgenden Tagen unterdurchschnittlich ausfallen würden. Supports würden sich bei 15.556 und 15.538 Zählern definieren lassen. Eine grundsätzliche Neubewertung des Chartbildes müsste jedoch erst nach einem Rutsch unter die bei 15.334 Zählern verlaufende 55-Tagelinie vorgenommen werden. (17.06.2021/ac/a/m)

