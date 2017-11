Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute bei 13.479 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 11 Punkte über dem TS von gestern Abend und 42 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.470 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.481/83, die 13.487/89 und dann die 13.498/501 Punkte die ersten Anlaufziele. Mit dem Überschreiten der 13.501 Punkte wären die 13.515/17, die 13.532/34, die 13.545/47 und dann die 13.555/57 Punkte die nächsten relevanten Anlaufmarken. Über der 13.555/57 Punkte-Marke wären die 13.565/67, die 13.578/80 und die 13.595/97 Punkte weitere Anlaufziele.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.470 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.464/62, die 13.453/51 bzw. die 13.444/42 Punkte erreichen würden. Komme es hier zu keinen Erholungen, wären weitere Abgaben denkbar, die die 13.430/28, die 13.420/18 und dann die 13.413/11 Punkte bzw. das TT von gestern erreichen könnten. Unter der 13.404 Punkte-Marke wären die 13.389/87, die 13.377/75 Punkte und dann die 13.361/58 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.473/80 als auch bei 13.507/27/46/69 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.604/23 als auch bei 13.713 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.438/06 als auch bei 13.368/54/10 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.293/71/10 als auch bei 13.173/33 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.501 (13.532) bis 13.443 (13.404) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (03.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 13.437 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Er versuche, sich mit Aufnahme des Xetra-Handels zunächst nach Norden abzusetzen, sei aber an der 13.460 Punkte-Marke gescheitert. Von hier aus sei es dann eine ganze Zeit lang seitwärts gegangen. Am frühen Nachmittag sei es dann zu einer dynamischen Abwärtsbewegung gekommen, die aber vor der 13.400 Punkte-Marke gedreht habe. Die Bullen hätten es zwar nicht geschafft, einen positiven Xetra-Schluss zu formatieren, aber sie hätten den DAX nachbörslich weiter nach Norden geschoben. Der Index sei bei 13.470 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.464/66 Punkte weiter bis 13.477/79 Punkte gehen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden. Das Setup habe damit gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 13.415/13 Punkte ebenfalls direkt an die nächste Anlaufmarke bei 13.404/02 Punkten gegangen. Damit habe das Setup gestern auch auf der Unterseite perfekt gegriffen.TH: 13.479 (Vortag: 13.489)/ TT: 13.404 (Vortag: 13.316)/ Xetra-Schluss: 13.438 (Vortag: 13.466)/ Range: 66 Pkte (Vortag: 173 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.479/13.470/ Tief: 13.404/13.404Das Chartbild des DAX sei und bleibe bullisch. Er habe gestern zwar kein neues ATH gemacht, die 13.500 Punkte könnte aber heute angelaufen werden. Der Index habe in dieser Woche bereits eine Range von gut 250 Punkten gemacht, was nicht unbedingt viel sei, diese seien aber komplett auf der Oberseite, für Long Trader somit eine gute Handelswoche gewesen. Aktuell spreche gar nichts für größere Rücksetzer - das aktuelle Umfeld könne sein, wie es wolle, die Indices würden weltweit steigen. Rücksetzer beim DAX seien bis 13.100 Punkten problemlos. Erst ein TS darunter mit Bestätigung am Folgetag würde das Chartbild eintrüben. Auf der Oberseite gelte es die 13.500 bzw. die 13.600 Punkte zu erreichen.