Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) lässt uns weiter im Unklaren darüber, ob der Index eine mehrtägige Korrektur etwas zu früh beendete (statt bei 15.072-1 bei 15.085) oder ob der Index dies noch nachholen will, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch der gestrige Handel habe keine weiteren Aufschlüsse gebracht. Noch etwas falle auf. Im Grunde sei es so: Der DAX stecke seit 6.4. in einer engen Kernzone zwischen 15.144 und 15.312 fest. Das sei sehr außergewöhnlich. Dazwischengeschaltet sei am kleinen Verfallstag 16.4. nur ein "irrer Iwan", ein Fehlausbruch besonderer Güte nach oben, der sehr schnell und aggressiv wieder begradigt worden sei. Seitdem habe es keine weiteren Jahreshochs gegeben.



Neu! Ab heute stellt die BNP Paribas die DAX-Prognose etwas um. Der DAX habe demnach die Chance, nochmal bis 15.355 zu steigen, bevor er zu 15.072-1 oder 14.962/14.931 falle. Das DAX-Kursniveau um 15.141 wirke heute wegen der 200-Stunden-Durchschnittslinie stützend. Sollte der DAX unter 15.111 fallen, bevor er bei 15.355 gewesen sei, so falle das Ziel aus und das Ziel 15.072-1 aktiviere sich umgehend. Auch 14.962/14.931 wären dann erreichbar. Nennenswert sei zudem, dass der DAX nach einem Monat der Überhitzung in den alten mehrmonatigen Trendkanal zurückgefallen sei. (04.05.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >