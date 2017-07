Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag an den Aktienmärkten stand ganz im Zeichen der EZB-Sitzung, so die Analysten der Helaba.



Im Vorfeld habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Kursgewinne etablieren können, im Nachgang der Zinsentscheidung seien diese zunächst ausgebaut worden, das Tageshoch sei bei 12.575 Zählern markiert worden, bevor der DAX zügig nach unten gedreht sei. Der auf dem höchsten Stand seit 2015 notierende Euro habe das Sentiment belastet. Schlussendlich sei der deutsche Leitindex nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Darüber hinaus habe es kaum neue Erkenntnisse gegeben, wenngleich es bei Aktien, welche in letzter Zeit in der Gunst der Anleger weit oben gestanden hätten, zu nennenswerten Gewinnmitnahmen gekommen sei. So sei es beispielsweise für die Papiere der Lufthansa um 8,56% auf 19,06 Euro nach unten gegangen.



Wieder einmal habe sich gezeigt, dass Aufwärtsimpulsbewegungen, entgegen des mittelfristigen Trends mit Vorsicht zu genießen seien, da diese schnell kippen könnten. Interessanterweise sei das gestrige Tageshoch knapp unterhalb eines Multi-Average (12.585) ausgebildet worden, was zudem unterstreiche, dass das Aufwärtsmomentum derzeit nicht ausreichend groß sei. Bemerkenswert sei zudem, dass der DAX auf Schlusskursbasis wieder unter die Strukturprojektion bei 12.482 Zählern zurückgefallen sei. Dies, der Fakt, dass mehr als 53% der DAX-Komponenten einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden und die Konstellation bei den Oszillatoren bestenfalls als neutral zu beschreiben sei, würden für ein weiterhin negatives Chance- und Risikoprofil sorgen. (21.07.2017/ac/a/m)