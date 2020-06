Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt kennt derzeit kein Halten mehr, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Schließlich würden die weltweit wichtigsten Indices - kurze Verschnaufpause inklusive - seit Wochen nur in eine Richtung marschieren: aufwärts. Auch der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentiere sich aktuell in prächtiger Verfassung. So habe der deutsche Leitindex in den zurückliegenden vier Wochen immerhin um rund 20 Prozent an Wert zugelegt. Dass die Rally auf Dauer nicht in diesem atemberaubenden Tempo anhalten werde, dürfte jedem Anleger klar sein. Dies bedeute nun aber nicht, dass Anleger dem 30 Werte umfassenden Börsenbarometer den Rücken kehren sollten.



Ob der DAX kurzfristig noch Potenzial nach oben habe, sei zwar ungewiss, doch die Chancen für einen anhaltenden Aufwärtstrend stünden nicht schlecht, werde der Aktienmarkt derzeit doch gleich von mehreren Seiten beflügelt. Da sei zum einen die Hoffnung auf sukzessive sinkende Corona-Neuinfektionen. Hinzu kämen einige ermutigende Konjunkturindikatoren wie etwa der ifo-Geschäftsklimaindex. So habe sich das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im Mai von 74,2 auf 79,5 Zähler erholt. Auch der bedeutende US-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor habe im Mai Boden gutmachen können - und zwar von 41,8 auf 45,4 Punkte. Und nicht zu vergessen: das am Mittwoch von der Bundesregierung festgezurrte Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro. Aber: Noch sei die Coronakrise nicht überstanden. Hinzu kämen die besorgniserregenden Unruhen in den USA und in Hongkong, die auch an der Börse Spuren hinterlassen könnten. Anleger sollten daher äußert wachsam bleiben. (05.06.2020/ac/a/m)

