Ausblick: Am vergangenen Freitag hätten sich die Käufer etwas schwächer gezeigt und der DAX habe erneut an den wichtigen Unterstützungsbereich zurückgesetzt. Diese Schwäche könnte auch die neue Handelswoche bestimmen.



Die Short-Szenarien: Setze der DAX jetzt unter 10.279 Punkte zurück, wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal generiert und in de Unterhalb dieser Marke dürfte sich der Abverkauf sogar bis 9.841Punkte ausdehnen, ehe die Bullen auf diesem Niveau wiederaktiv werden dürften. Darunter wäre allerdings ein stark bearishes Signal aktiviert, dem zunächst ein Einbruch bis 9.201 Punkte folgen könnte.



Die Long-Szenarien: Werde dagegen das Zwischenhoch bei 10.608 Punkten überschritten, wäre der Index aus der Gefahrenzone entwichen und könnte wieder die 10.820 Punkte-Marke in Angriff nehmen. Doch erst über diesem Widerstand wäre ein weitreichendes Kaufsignal gebildet und eine Rally bis 10.950 Punkte denkbar. (27.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen war der DAX in einer dynamischen Erholung an den Widerstand bei 10.279 Punkten geklettert und konnte diese Hürde Anfang April überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei eine zweite Erholungsbewegung gefolgt, die in der Spitze bis 10.820 Punkte geführt habe. Allerdings sei es der Käuferseite in den letzten Tagen nicht mehr gelungen, diese Marke zu überschreiten. Andererseits sei es zu etlichen Angriffen auf die Unterstützung bei 10.279 Punkten gekommen, die von den Bullen verteidigt worden sei. So habe sich beim DAX eine breit angelegte Seitwärtsspanne etabliert, deren Ausbruchsrichtung den weiteren Verlauf vorgeben dürfte.