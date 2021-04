Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Übergeordnet befindet sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit 30.03. in einer temporären Überhitzungsphase (Trendkanalausbruch) die aktuell weiter andauert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf der anderen Seite stecke der DAX seit einigen Tagen in einer bärischen Flagge fest, die er nach dem Trendwechselsignal bei 15.144 ausbilde. Der DAX stecke seit einigen Tagen in einer bärischen Flagge fest, die er nach dem Trendwechselsignal bei 15.144 ausbilde.



Der DAX stecke seit einigen Tagen in einer bärischen Flagge fest, die er nach dem Trendwechselsignal bei 15.144 ausbilde. Das ideale Zwischenerholungsziel bei 15.338 sei bereits erreicht worden. Somit stehe einer zweiten Abwärtsbewegung bis 15.072 oder für eine Länge von 430 Punkten eigentlich nicht viel im Weg. ABER: Die sehr bullische Marktphase seit 01.11.2020 habe solche Chartsetups selten bestätigt. Damit sei alles in Frage zu stellen und man müsse auch mit neuen DAX-Jahreshochs über 15.502 rechnen, so sei das leider. (29.04.2021/ac/a/m)



